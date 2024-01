Einsatz am Montag 100.000 Euro Sachschaden nach Großbrand in Swisttal-Odendorf

Nach dem Großbrand einer Scheune in Swisttal-Odendorf am Montagnachmittag schätzt die Polizei den Sachschaden auf rund 100.000 Euro. Das teilte die Bonner Polizei am Dienstagmorgen mit. Anwohnerinnen und Anwohner im Bereich der Flamersheimer Straße hätten die Feuerwehr gegen 16.50 Uhr alarmiert.