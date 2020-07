Fruchthof Hensen : Großer Andrang von Selbstpflückern auf Erdbeerfeldern in Swisttal

Beim Fruchthof Hensen in Ollheim war der Andrang groß. Der Betrieb hatte seine Erdbeeren kostenlos zum Ernten freigegeben. Foto: Privat

Swisttal Der Obsthof Hensen hat seine Erdbeerfelder zum kostenlosen Pflücken freigegeben. Vom Andrang war der Betrieb völlig überrascht - freute sich aber dennoch. Derweil gibt es weitere positive Fälle unter den Mitarbeitern.



Für den Obsthof in Swisttal, der zunächst von 20 Corona-Infektionen betroffen war, liegen die Ergebnisse der zweiten Testreihe noch nicht komplett vor, das teilte die Pressestelle des Rhein-Sieg-Kreises am Sonntagnachmittag mit. Das Team des Abstrichzentrums Rheinbach hatte am Donnerstag, 23. Juli, insgesamt 180 Abstriche genommen. Drei weitere Nachtestungen sind am Freitag, 24. Juli, erfolgt. Bis Freitag waren 159 der insgesamt 183 Abstriche durch das Labor ausgewertet worden, bei zehn Abstrichen wurde das Corona-Virus nachgewiesen. Bei drei der zehn positiven Abstriche handelt es sich um Personen, die bei der ersten Testung in der Vorwoche ein negatives Testergebnis hatten. Am Wochenende sind 16 negative Testergebnisse beim Kreisgesundheitsamt eingetroffen, acht Resultate stehen noch aus.

Auf den elf Hektar großen Feldern des Fruchthofs Hensen in Kleinbüllesheim und in Ollheim pflückten dafür am Sonntag hunderte Menschen Erdbeeren. „Ich hatte eigentlich nur drei Bekannten Bescheid gegeben, weil wir es nicht schaffen, alle Felder selbst zu pflücken“, erzählt Inhaberin Irmgard Hensen. Sie wollte die Felder „zum Naschen und zur Selbsternste“ freigeben, weil in den kommenden Wochen das sogenannten Abmulchen anstehe und möglichst viele essbare Früchte vorher abgetragen werden sollten. „Und wir dachten: ,Es wäre doch schön, wenn die Menschen von den Erbeeren profitieren,die wir aufgrund der aktuellen Umstände nun nicht selbst pflücken konnten’.“

Corona-bedingt hatten bereits in den vergangenen Monaten viele Abläufe pausieren müssen und so seien nun sehr viel mehr Erdbeeren auf den Feldern gewesen als in den Vorjahren. „Die Felder haben außerdem ihren eigenen Rhythmus, wir müssen uns immer an eine gewisse Reihenfolge halten“, so Hensen.