Grundschule Heimerzheim : Neue Schulleiterin will individuelle Lernwege für die Schüler

Im Kreis der Mädchen und Jungen der Klasse 2b: Barbara Kolz ist neue Schulleiterin der Swistbachschule. Foto: Saxler-Schmidt

Swisttal-Heimerzheim Barbara Kolz ist neue Schulleiterin der Heimerzheimer Swistbachschule. Nach der Flutkatastrophe im letzten Jahr muss sie sich neuen Herausforderungen an der Schule stellen.



An der Swistbachschule in Heimerzheim hatten zum neuen Schuljahr nicht nur die Erstklässler ihren ersten Schultag. Auch die neue Schulleiterin Barbara Kolz, die damit nach ihrer Elternzeit wieder ihre Berufstätigkeit aufnimmt, startete neu. Neuland ist die Leitung einer Schule nicht für die 38-jährige Mutter von zweieinhalbjährigen Zwillingstöchtern.

Sie hat Lehramt für Grundschule, Hauptschule und Realschule mit Schwerpunkt Grundschule in den Fächern Deutsch, Kunst und Mathematik studiert. Nachdem die gebürtige Mechernicherin zunächst an Schulen im Kreis Euskirchen unterrichtet hatte, war sie Konrektorin in Aachen und Schulleiterin an einer Schule in Ostwestfalen. Dabei habe sie festgestellt, dass diese Aufgabe genau zu ihr passe. „Es ist ein ganz kreativer Beruf. Ich kann gestalten und habe damit noch mal ein anderes Tätigkeitsfeld als im Unterricht. Ich möchte und kann meine Ideen von einer modernen Schule umsetzen“, sagt sie.

Ihre Vision einer modernen Schule: „Jedes Kind soll seinen individuellen Lernweg beschreiten können. Das bedeutet auch, Unterricht offener zu gestalten, sodass er in jedem Augenblick zum Kind passt. Und dass das Kind die Zeit bekommt, die es benötigt. Das ist in gewisser Weise möglich.“

In Unterrichtsbesuchen in jeder Klasse will sie alle aktuell 356 Kinder kennenlernen. „Es gibt ganz viele Arten, Schule neu zu denken“, erläutert die Grundschulrektorin. Das bezieht sie auch auf die räumliche Gestaltung der Swistbachschule, wenn diese in ein paar Jahren in das bisherige Gebäude der Gesamtschule ziehen wird. „Ich kann mir eine moderne Schule gut vorstellen wie ein offen gestaltetes Lernhaus, eventuell mit einer Art Forum und Arbeitsecken für bestimmte Themen.“

In der Zusammenarbeit mit den Eltern ist ihr Transparenz besonders wichtig, wie sie betont. „Man muss die Eltern mitnehmen. Denn alle wünschen das Beste für ihr Kind“, weiß sie. Sie sieht es auch als großen Vorteil, dass sie jetzt mit ihren Kindern und Ehemann in dessen Heimatort Heimerzheim wohnt. So sei sie im Ort präsent und ansprechbar. „Es ist doch schön, wenn man sich morgens beim Bäcker trifft und einander einen schönen Tag wünschen kann“, freut sie sich.

Großes Lob spricht Barbara Kolz der Konrektorin Angela Peters aus, die in der besonders schwierigen Zeit nach der Flut kommissarisch die Schulleitung übernommen hatte. „Sie hat in diesem vergangenen Jahr wirklich Großartiges geleistet. Ich bin froh, dass sie mich auch weiter unterstützen wird“, sagt Kolz.