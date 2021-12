Feuerwehr rückt aus : Heiztrockner in Heimerzheimer Grundschule gerät in Brand

Die Feuerwehr ist am Freitagmorgen an die Heimerzheimer Grundschule ausgerückt. Foto: Hans-Peter Fuß

Heimerzheim Die Feuerwehr ist am Freitagmorgen an die Grundschule Heimzerheim alarmiert worden. Dort war ein Heiztrockner in Brand geraten. Eingreifen mussten die Wehrleute allerdings nicht mehr.



Wegen eines durchgeschmorten Heiztrockners hat es am Freitagmorgen in der Heimerzheimer Grundschule gebrannt. Der Brand konnte schnell gelöscht werden, der Unterricht wurde nicht eingeschränkt.

Eine Lehrerin bemerkte den Rauch am Schulgebäude als erstes, wie die Einsatzkräfte mitteilen. Einer der insgesamt 35 Heiztrocknern, die im Erdgeschoss der Grundschule an der Bachstrasse aufgrund der Flut laufen, war gegen 7.50 durchgeschmort. Hausmeister Günter Reitz konnte den Brand mit einem Feuerlöscher löschen. Die Feuerwehr belüftete anschließend den Raum.

Keine Gefahr für Kinder – Unterricht kann stattfinden

Während des Feuers waren keine Kinder in Gefahr, der Unterricht konnte im Anschluss an den Einsatz planmäßig stattfinden. Schulleiterin Anna Peters zeigte sich erleichtert.

Nach Angaben der Feuerwehr handelte es sich um den ersten Einsatz nach der Flut wegen Heiztrocknern, die im gesamten Flutgebiet rund um die Uhr laufen.

(ga)