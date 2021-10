Debatte um Unterricht in Heimerzheim : Eltern lassen eigenes Bodengutachten für Grundschule erstellen

Patrick Reichelt (r.) und Martin Mett nehme eine Bodenprobe für ein eigenes Gutachten. Sie vermuten, dass die Swistbachschule nach der Flut mit Schadstoffen belastet ist. Foto: Axel Vogel

Swisttal-Heimerzheim In Heimerzheim sollen die Grundschüler wieder in das flutbetroffene Gebäude der Swistbachschule ziehen. Die Eltern befürchten, dass das Gelände mit Schadstoffen belastet ist. Dem Gutachten der Gemeinde trauen sie nicht.

Zweimal rund 500 Gramm Sand, Steine und Dreck in durchsichtigen Plastikbeuteln: Davon erhoffen sich die Eltern der Heimerzheimer Grundschüler Klarheit für die weitere Beschulung vor Ort. Denn das Material ist ihre Grundlage für ein unabhängiges Gutachten über eine mögliche Schadstoffbelastung des Grundschulgeländes an der Bachstraße.

Nach den aktuellen Plänen der Gemeinde sollen zumindest zehn der 16 Grundschulklassen nach den Herbstferien wieder in dem von der Flut betroffenen Gebäude unterrichtet werden. Die Elternschaft ist mehrheitlich dagegen.

Ein Gutachten mit Oberflächenmaterial ist für die Elternvertreter nicht aussagekräftig

Die Eltern hatten nun die Erlaubnis, die Proben vom Schulgelände zu nehmen. Laut Martin Mett, Schulpflegschaftsvertreter an der Grundschule, gehen sie dabei ungefähr an die Stellen, an denen bereits die Gemeinde für ein eigenes Gutachten Material einsammeln ließ. Allerdings hat Grundschüler-Vater Patrick Reichelt Schaufel und Zollstock dabei. Sie möchten das Material aus mindestens 30 Zentimetern Tiefe entnehmen. Es einfach nur von der Oberfläche abzukratzen sei nicht aussagekräftig. Denn, wie Reichelt erinnert, es habe seit dem Hochwasser mehrfach geregnet. Oberflächliche Belastungen könnten weggespült sein. Eine ähnliche Erfahrung habe er als Elternvertreter in der betroffenen Kita Quellenstraße gemacht. Auch dort habe ein Gutachten des Kreises von der Oberfläche eine geringe Belastung ausgewiesen, ein Gutachten mit tiefer entnommenen Proben der Elterninitiative habe eine hundertfach höhere Schadstoffkonzentration ausgewiesen

Die Befürchtung an der Grundschule: Schimmelpilze und Bakterien im Gebäude, Öl und Fäkalien im Schlamm. Eine Luftmessung ließen die Eltern daher ebenfalls durchführen. „Vier Wochen nach der Flut stand hier noch das Wasser“, sagt Mett über die Zustände an der Schule. Bekannt ist außerdem, dass durch die Flut Öltanks ausgelaufen sind. Die erste Suche des beauftragten Labors aus Braunschweig zielt daher auf Rückstände von Heizöl. Sollten die gefunden werden, wird genauer analysiert.

Ebenfalls in die Analyse geben die Eltern Schlammrückstände vom Schulhof. Den möchte die Gemeinde reinigen, indem sie ihn mit heißem Wasser abspritzen lässt. Die Kosten der Analysen trägt der Förderverein der Grundschule.

Erste Ergebnisse sollen den Eltern in rund einer Woche vorliegen. Dann wären weitere Aussagen möglich. Aktuell ist noch ungewiss, wo nach den Herbstferien unterrichtet wird. Reichelt sagt: „Wir gehen am Freitag in die Ferien und wissen nichts.“

Durch Bauarbeiten sind auf Fluchtwegen Stolperfallen

Derweil wird im Erdgeschoss der Schule weitergearbeitet. Was weitere Fragen bei den Eltern aufwirft – beispielsweise, ob die vorgeschriebenen Fluchtwege gut passierbar sind. Reichelt und Mett zeigen eine Seitentreppe, über die im Gefahrenfall die Kinder das Haus schnell verlassen müssten. Doch da Bodenbelege und Estrich entfernt sind, gibt es auf wenigen Metern gleich mehrere Stolperfallen.