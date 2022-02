Neue Ausschreibung nötig : Sanierung des Hallenbades in Heimerzheim verzögert sich

Seit anderthalb Jahren ist das Heimerzheimer Hallenbad, das sich in der Gesamtschule befindet, geschlossen. Grund sind Asbestbelastungen. Wann das Bad wieder öffnet, ist unklar. Foto: Matthias Kehrein

Swisttal-Heimerzheim Die Sanierung des Hallenbades in Heimerzheim kommt nicht voran. Auch nach der EU-weiten Ausschreibung meldet sich kein Unternehmen für das 4,5-Millionen-Euro-Projekt. Im Sommer werden die ersten Viertklässler entlassen, die noch keinen Schwimmunterricht hatten.



Von Gerda Saxler-Schmidt

Seit Juli 2020 ist das Hallenbad aus den 1970er-Jahren in Heimerzheim geschlossen. Grund sind Asbestbelastungen in den Schwarzbeschichtungen der Betonelemente wie Pfeiler, Wände und Brüstungen. Eine Perspektive auf Wiederöffnung ist immer noch nicht absehbar. Denn bei der europaweiten Ausschreibung der Planungsleistungen der mit rund 4,5 Millionen Euro veranschlagten energetischen und funktionalen Kernsanierung hat sich kein Unternehmen gefunden. Das Verfahren muss wiederholt werden. Das wird noch einmal mindestens weitere sechs Monate dauern, wie Swisttals Pressesprecher Bernd Kreuer auf Anfrage mitteilte. Danach muss zudem noch die Bauleistung europaweit ausgeschrieben werden, sodass mit einem Baubeginn laut Kreuer frühestens im Herbst/Winter 2022 zu rechnen ist.

Auch für eine punktuelle Asbestsanierung vorab ist noch keine zeitliche Perspektive in Sicht. Bislang hatte die Bezirksregierung Köln vorgeschlagene Maßnahmen abgelehnt, wegen nicht auszuschließender Gesundheitsrisiken. Derzeit, so Kreuer, erarbeite das Gebäudemanagement mit verschiedenen Fachingenieur-Büros für Bauphysik und Asbestsanierung weitere genehmigungsfähige Ansätze für eine vorübergehende Lösung bis zur Komplettsanierung.

Gesamtschule nutzt das Wachtberg-Bad

In der jüngsten Sitzung des Schulausschusses hatte der Beigeordnete Tobias Weingartz das Problem erläutert, als die Vertreterinnen der Swisttaler Schulen eindringlich auf die Folgen der Badschließung für das Schulschwimmen aufmerksam machten. „Wir entlassen zum Sommer dieses Jahres erstmals ein viertes Schuljahr ohne Schwimmunterricht“, bedauerte die Konrektorin der Heimerzheimer Grundschule Swistbachschule, Angela Peters. In den Grundschulen ist Schwimmunterricht in den dritten und vierten Klassen vorgesehen.

Ein Ausweichen in Bäder in Nachbarkommunen gestalte sich schwierig. So bezeichnete Gesamtschuldirektor Sybille Prochnow Penedo es als „Kraftakt“, genügend Personal abzustellen für die jeweils anfallenden drei Stunden außerhalb des Schulstandortes. Da die neu gegründete Gesamtschule sich aber mit dem Sportprofil positioniere, sei das Angebot von Schwimmunterricht im Wettbewerb mit anderen Gesamtschulen und Gymnasien unentbehrlich. Sie sah die „einzige Lösung darin, das Heimerzheimer Schwimmbad wieder funktionsfähig zu machen“, wenn auch nur provisorisch. Der Beigeordnete Weingartz versicherte zwar, dass die Verwaltung ihr Möglichstes gebe. „Aber wir müssen auch Gesundheitsrisiken ausschließen“, hob er hervor.