Ex-Bassist der Höhner Hannes Schöner: Vom Studio in der Eifel auf Tournee

Hannes Schöner gastiert mit seiner neuen CD „Nah bei mir“ am 22. Februar in der Harmonie Bonn, am 20. März in der Kulturkirche Köln, am 22. März im Frankfurter Hof in Mainz, am 23. März im Comödienhaus in Hanau und am 18. April im Savoy Theater Düsseldorf. Vor Weihnachten gibt es noch die „Schöner Bescherung“ am Freitag, 22. Dezember, ab 18 Uhr im Saal von Manni Prinz in der Mutscheid/Bad Münstereifel.