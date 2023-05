Interview mit Heilpraktikerin Claudia Bräuer weiß, wie man Stress vermeidet

Stress ist für viele Menschen dauerhaft ein großes Problem und schränkt sie erheblich in ihrer Lebensqualität ein. Das weiß auch Heilpraktikerin Claudia Bräuer aus Heimerzheim nur zu gut aus eigener Erfahrung: In ihrem ursprünglichen Bürojob im kaufmännischen Bereich fühlte sie sich durch Stress und Druck zusehends energieloser und litt unter heftigen Verspannungen und chronischen Kopfschmerzen. Nach erfolgreicher Behandlung bei einer Heilpraktikerin beschloss sie, selbst umzuschulen und es sich zur Lebensaufgabe zu machen, anderen Betroffenen zu helfen. Bei einem Themenabend am Dienstag, 13. Juni, informiert sie mit ihrer Kollegin Petra Funk darüber, wie man Stress bewältigt oder damit umgeht. Mit Bräuer sprach Chantal Dötsch.