Heimat-Check So bewerten die Menschen das Leben in Swisttal

Was macht Swisttal zu einer attraktiven Gemeinde? Was finden die Bürgerinnen und Bürger gut? Was schlecht? Was muss verbessert werden? Das möchte der GA mit seinem Heimat-Check (siehe Info-Kasten) wissen. Insgesamt haben 792 Menschen aus den Swisttaler Orten an der Umfrage des General-Anzeigers in Zusammenarbeit mit der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg teilgenommen. 41 von ihnen nutzten die Papierversion des Fragebogens, der Rest füllte ihn online aus.