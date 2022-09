Kanal zu klein : Die „Linde“ in Heimerzheim soll bei Starkregen nicht mehr volllaufen

Swisttal-Heimerzheim Bei starkem Regen haben Thomas und Andreas Reichelt bisher den Eingang ihres Gasthauses „Zur Linde“ in Heimerzheim mit Sandsäcken abgedichtet. Damit soll jetzt Schluss sein. Die Gemeinde stellt Abhilfe in Aussicht.

Vor dem Eingang der „Linde“ sammelt sich nämlich bei Starkregen das Wasser in einer Senke. Es strömt oberirdisch über die Vorgebirgsstraße bergab, weil der Kanal zu klein dimensioniert ist. Notwendig ist laut Gemeinde eine Planung, die das Wasser sowohl oberirdisch als auch unterirdisch ableitet. Es handele sich also um eine „äußerst komplizierte Aufgabenstellung“, so Niklas Maack von der Pressestelle. Denn es gelte, nicht nur Kanalvergrößerungen zu ermitteln, sondern es müsse insbesondere das Gefälle der Oberflächen verändert werden, um das Wasser von der Gaststätte abzuleiten, das am tiefsten Punkt liegt.