Gewitter in Heimerzheim Die Erinnerung an die Flut kommt zurück

Es krachte und blitzte heftig am Freitagabend. Kurz vor 18 Uhr zog eine Gewitterfront über Heimerzheim. Der Regen prasselte nur gut 20 Minuten. Das reichte aber, um zahlreiche Keller zu fluten. Besonders die Anwohner der Quellenstraße waren betroffen. Sie hatten ihre Häuser gerade erst renoviert, nachdem die Flut vom Juli 2021 große Schäden angerichtet hatte. Acht Einsätze verzeichnete die Feuerwehr am Freitagabend zwischen 17.48 und 20.45 Uhr an der Quellenstraße. Einmal mussten die Wehrleute am Nachtigallenweg helfen.