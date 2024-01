Gedenken an Nazi-Opfer „Wir dürfen nicht schweigen“

Gerade heute sei das Erinnern wichtig. Es mahne uns, zu erkennen, wenn sich die Fehler der Vergangenheit wiederholen. Der Angriff der Hamas auf Israel, auf Frauen und Kinder, sei ein weiterer schwerer Schicksalsschlag für die jüdische Bevölkerung. Der russische Angriffskrieg trage erneut Hass und Tod in die Welt. Auch hier in Deutschland drohe das Vergessen. Fehlgeleitete und Uninformierte klatschten zu Parolen der Fremdenfeindlichkeit und des Hasses. Die AfD schare Menschen um sich, die die Zeichen und Analogien zu den Fehlern der Vergangenheit nicht sehen können oder wollen. Kalkbrenner: „Doch wer hinsieht, kann erkennen, was sich hinter der Maskerade verbirgt: eine Weltanschauung, die in unserer Welt, auch hier in Swisttal, keinen Platz finden wird und darf.“