Schulen in Swisttal : Neue Container für die Heimerzheimer Grundschüler

Schulministerin zu Besuch : Ministerin Yvonne Gebauer besucht Containerschule in Heimerzheim Im August 2021 hat sich NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer die von der Flut stark beschädigte Grundschule in Heimerzheim angesehen. Am Montag war sie wieder im Ort: Sie besuchte den Unterricht in der aus 18 Containern bestehenden Ersatzschule.