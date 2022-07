Fall von Tierquälerei : Kater tappt in Heimerzheim in eine Bärenfalle

Durch ein sogenanntes Tellereisen, auch Fußangel oder Bärenfalle genannt, ist eine Katze in Swisttal-Heimerzheim verletzt worden. Das Foto zeigt ein funktionsgleiches Modell der illegalen Tierfalle. Foto: picture alliance / dpa/Polizeiinspektion Bayreuth-Land

Swisttal-Heimerzheim Ein Kater hängt mit einem Bein in einer Bärenfalle fest. Dieser Fall von Tierquälerei hat sich am Freitag in Heimerzheim zugetragen. Die Polizei ermittelt und nimmt Hinweise entgegen.

Verena Schimanke wunderte sich, dass ihr Kater „Georgie“ am Freitagmorgen nicht zum Frühstück erschienen war. Denn das vierjährige Tier, das sie auf Zypern von einer Tierschutzorganisation bekommen hatte, kehrt normalerweise morgen von seinen nächtlichen Streifzügen zurück. Alles Rufen und Suchen half nichts: Der Kater blieb verschwunden.

„Georgie“ schleppte sich 100 Meter weit

Bis um 13 Uhr eine Mitarbeiterin der örtlichen Tierarztpraxis anrief. Georgie sei da, allerdings schwer verletzt. Er war vermutlich auf einer Wiese in der Nähe des Neubaugebietes Kammerfeld, in dem Familie Schimanke wohnt, in eine Bärenfalle getappt. Diese Fußangeln aus Metall werden auch Tellereisen genannt und sind seit 1995 EU-weit verboten. Sie bestehen aus Fangbügeln, die zuschnappen, wenn ein Tier – oder Mensch – hineintritt. So erging es auch Georgie, vermutlich in der Nacht zum Freitag. Mit seinem eingeklemmt Bein schleppte er sich in Richtung Haus, bleib aber mit der Falle etwa 100 Meter vor dem Ziel am Carport eines Nachbarn hängen.