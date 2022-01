Freude in Heimerzheim : Vermisste Katze Nala ist nach sechs Monaten wieder zu Hause

Freude in Heimerzheim

Swisttal-Heimerzheim Große Freude bei Familie Karci aus Heimerzheim: Ihre vermisste Katze Nala ist nach sechs Monaten wieder zu Hause. Nach der Flut hatte die Familie die Hoffnung auf eine Rückkehr schon fast aufgegeben.

Für die Katze Nala der Familie Karci in Heimerzheim stand der große Ausflug in die Nachbarschaft im Sommer 2021 offenbar noch auf der großen To-do-Liste. Der Balkon an der Mietwohnung im ersten Geschoss war schon vom Schutznetz befreit, als das fast sieben Jahre alte Haustier sich plötzlich auf dem Boden der Realität wiederfand. „Wir hatten die Katze bereits geimpft und gechipt, um ihr auch den Ausgang zu ermöglichen“, berichtet Nina Karci. „Dann muss sie irgendwie vom Balkon gefallen sein.“ Rund ein halbes Jahr war die Katze verschwunden. Nun ist sie wieder zurück.