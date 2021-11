Einrichtung bei Flut zerstört : Kita-Kinder werden in Heimerzheim in Containern betreut

Die Kita Quellenstraße ist nach dem Hochwasser ans Kammerfeld umgezogen. Foto: Axel Vogel

Swisttal-Heimerzheim Die Kita in der Quellenstraße in Swisttal-Heimerzheim wurde durch die Flut zerstört. Nun werden die Kinder in Heimerzheim die nächsten zwei Jahre in Containern betreut. Und das ist gar nicht so unwirtlich, wie es sich anhört.