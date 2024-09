Ein Entenküken war die Attraktion Klassentreffen 50 Jahre nach der Einschulung in Heimerzheim

Die Grundschule

Die Grundschule Heimerzheim war Ende der 1960er Jahre und Anfang der 1970er Jahre im Alten Kloster, in den sogenannten „Baracken“ (vier Klassenräume in Holzbauweise) hinter dem Alten Kloster und in der früheren Grundschule Straßfeld, dem heutigen Dorfhaus, untergebracht. 1974, mit dem Umzug der Hauptschule ins neue Gebäude am Blütenweg, zog die Grundschule ins heutige Gebäude an der Bachstraße. Der dortige Altbau wurde im Laufe der Jahre um einen Neubau und eine Mensa für die Ganztagsbetreuung erweitert. In der politischen Diskussion steht aktuell der Umzug in einen Neubau an der Viehtrift, in direkter Nachbarschaft zur Gesamtschule. hpf