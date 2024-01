Folge der Hochwasserkatastrophe Neues Zuhause für die Heimerzheimer Bücherei

Die Bücherei war früher im katholischen Pfarrzentrum an der Swist untergebracht. Die Flut vom 14./15. Juli 2021 zerstörte auch den größten Teil des Mobiliars und der rund 6000 Bücher im Bestand. Das Wasser stand zwei Meter hoch in den Räumen, der Schaden betrug 80.000 Euro. Nach der provisorischen Unterbringung in einem Container ging jetzt der Umzug ins ehemalige Küsterhaus gegenüber der Kirche über die Bühne. Pater Marek Madej segnete die Räume.