Neubau und Lehren aus der Flut Das sind die Pläne für die Feuerwehr in Heimerzheim

Der Starkregen vor gut zwei Wochen hatte viele wieder nervös gemacht. Die Feuerwehr hat dazugelernt, macht Präventivarbeit, so Koßmann, und patrouillierte in den Nächten in regelmäßigen Abständen. Außerdem nutze man verschiedene Quellen, um solche Situationen einschätzen zu können. Die Heimerzheimer Kameraden haben ihm zufolge die Flutnacht weitgehend gut überstanden. „Es gibt Leute, die kommen seitdem nicht mehr“, erzählte Koßmann. Aber er könne nicht sagen, ob das an traumatischen Erlebnissen liegt. Die offiziellen Hilfsangebote für psychosoziale Unterstützung seien jedenfalls nicht in Anspruch genommen worden. Nach der Flut, konnte er berichten, habe es einen enormen Zulauf gegeben: Vor der Flut habe die Löscheinheit etwa 35 Mitglieder gehabt, jetzt seien es fast 50.