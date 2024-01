Einbruch in Heimerzheim Täter erbeuten Werkzeug und Geräte im Wert von 70.000 Euro

Als Dirk Henseler am Sonntagmittag das Firmengelände betrat und sich den Schaden ansah, fiel er fast aus allen Wolken. Der 47-Jährige ist Projektleiter der Elektro-Firma seines Bruders Markus Henseler im Gewerbegebiet an der Dützhofer Straße in Heimerzheim. „Verdammter Mist, schon wieder eingebrochen“, sagte er sich.