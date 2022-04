Nach der Flutkatastrophe : Volksbank Rhein-Erft-Köln schließt Filiale in Heimerzheim

Die Filiale der Volksbank Rhein-Erft-Köln in Heimerzheim wird nicht mehr öffnen. Foto: Hans-Peter Fuss

Swisttal-Heimerzheim Was viele Heimerzheimer befürchtet haben, ist nun amtlich: Die Volksbank Rhein-Erft-Köln öffnet ihre stark von der Flut betroffene Filiale im Ort nicht mehr.

Die Filiale der Volksbank Rhein-Erft-Köln in Heimerzheim wird nicht wieder öffnen. Eine Sanierung der stark von der Flut beschädigten Räume sei aus betriebswirtschaftlichen Gründen nicht darstellbar, sagte der fürs Filialgeschäft zuständige Bereichsdirektor Marco Frankeser dem General-Anzeiger. Außerdem habe sich das Kundenverhalten in Richtung Online-Banking verändert. Deshalb hätten Vorstand und Aufsichtsrat beschlossen, die Heimerzheimer Filiale nicht wieder zu reaktivieren.

Auch die beschädigten Filialen in Erftstadt-Friesheim und Erftstadt-Bliesheim werden nicht wieder geöffnet. Dafür soll der Standort Weilerswist langfristig gestärkt werden. Damit verfügt die Volksbank Rhein-Erft-Köln jetzt noch über 20 besetzte und zehn Selbstbedienungsfilialen. Sie beschäftigt etwa 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Betriebsbedingte Kündigungen durch die Aufgabe der drei Standorte soll es nicht geben.

Volksbank Rhein-Erft-Köln schließt Filiale in Heimerzheim: Eine schwere Entscheidung

In einem Brief, der allen Kunden der Heimerzheimer Filiale in diesen Tagen zugestellt wird, begründet Frankeser diese „schwere Entscheidung“. Viele Menschen, darunter Mitglieder und Kunden, aber auch Unternehmen seien Opfer der Flutkatastrophe geworden. Auch die Filiale in Heimerzheim sei stark betroffen.

Im Gespräch mit dem GA nannte Frankeser keine konkrete Schadenssumme für Heimerzheim. Zum Vergleich wies er aber auf die etwa gleich große Filiale in Liblar hin. Dort habe der Schaden 750.000 Euro betragen. Der Schaden in Heimerzheim sei aber größer, die Sanierung würde sich noch ein Jahr hinziehen. Auch die Verhandlungen mit der Versicherung über die Schadensabwicklung seien noch nicht abgeschlossen.

Ziel sei es nun, die der Volksbank gehörenden Räume in dem Gebäude für eine gewerbliche Nutzung zu vermieten. In jedem Fall will die Bank in Heimerzheim mit einem Geldautomaten für Ein- und Auszahlungen im Ortskern präsent bleiben. Ein Standort wird allerdings noch gesucht. Derzeit steht der Automat auf dem Gelände der Bäckerei Voigt im Gewerbegebiet an der Dützhofer Straße. Das frühere Heimerzheimer Team um Filialdirektorin Ursula Rögele bleibt den Kunden in Weilersweist als Ansprechpartner erhalten.

Moderne und neue Strukturen

Frankeser weist in dem Kundenbrief darauf hin, dass die Volksbank den Menschen nach der Flut geholfen habe. Die Bargeldversorgung in Heimerzheim sei zügig sichergestellt worden. Bei der Abwicklung von Versicherungsschäden und der Finanzierung von Renovierungen habe die Bank mit Rat und Tat an der Seite ihrer Kunden gestanden.

„Damit wir auch weiterhin ein starker, verlässlicher und fairer Partner ganz in Ihrer Nähe für Sie sein können, müssen wir uns den aktuellen Entwicklungen in der Finanzdienstleistungsbranche mit modernen und neuen Strukturen stellen. Daher werden wir unsere Kräfte konzentrieren und den Standort Heimerzheim dauerhaft mit unserer Filiale Weilerswist zusammenlegen“, schreibt Frankeser.