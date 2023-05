Sicherheit in Heimerzheim Suche nach einem Jugendtreffpunkt

Swisttal-Heimerzheim · In den vergangenen zwei Wochen hat es mitten in Heimerzheim drei Schlägereien gegeben, an denen auch junge Leute aus dem Ort beteiligt waren. Die Polizei ermittelt noch. Welche Lösungsansätze gibt es kurz- und mittelfristig?

11.05.2023, 10:00 Uhr

Auf dem Gottfried-Velten-Platz in Heimerzheim kam es in den vergangenen Tagen zu mehreren nächtlichen Schlägereien. Foto: Hans-Peter Fuss

Die drei Schlägereien in den vergangenen zwei Wochen, bei denen die Polizei einschreiten musste, brachten das Fass zum Überlaufen. Schon seit Jahren beschweren sich die Anwohner des Gottfried-Velten-Platzes in Heimerzheim über nächtliche Ruhestörung durch junge Leute, die sich dort treffen. Wie kann das Problem gelöst werden?