Buch zum Ortsjubiläum Insider erzählen aus 950 Jahren Heimerzheimer Geschichte

Apropos Kirchen: Hermann Schlagheck hat im Kapitel über Religionsgemeinschaften dargestellt, dass im Jahr 1925 exakt 98,9 Prozent der Swisttaler (alle Bürger in den heute zu Swisttal gehörenden Orten) katholisch waren, 2020 nur noch 45,7 Prozent. 19,6 Prozent sind evangelisch, 34,6 Prozent gehören keiner oder anderen Religionen an. Auch an diesen Zahlen ist der gesellschaftliche Wandel in Heimerzheim und in den Orten ringsum abzulesen.