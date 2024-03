Ortsjubiläum Heimerzheim Heimerzheimer Geschichte auf der Theaterbühne

Die älteren Heimerzheimer werden sich noch an die schrecklichen Bilder erinnern, die sie in ihrer Kindheit erlebt haben. Bilder vom Bombenangriff auf den Ort am 3. März 1945. An diesem Tag starben 180 Menschen in den Trümmern ihrer Häuser. Auch der Hof der Familie Schäfer an der Bachstraße (heute Garus) wurde getroffen, die Tochter Sibilla verschüttet. Zum Glück konnte sie lebend geborgen werden.