Hochwasser in Heimerzheim : Fluthelfer kochen jeden Tag 100 warme Mahlzeiten

Hochwasser in Heimerzheim

Am katholischen Pfarrzentrum gibt es seit der Flut täglich ein warmes Mittagessen. Foto: Gerda Saxler-Schmidt Foto: Gerda Saxler-Schmidt

Swisttal-Heimerzheim In Heimerzheim versorgen Freiwillige die Flutopfer täglich mit warmen Mahlzeiten. Die Hilfe wird dankbar angenommen.

Es ist 12.15 Uhr am Pfarrzentrum der katholischen Kirchengemeind in Heimerzheim: Die Biertischgarnituren sind schon aufgebaut. Auf den Ausgabetischen stehen schon die Rechauds. „Da kommt die Bolognesauce“, sagt Iris Grosdidier. Die mit der frischen Fleischsauce gefüllten Thermoforen werden aus dem Kofferraum eines Privatautos geladen. „Heute gibt es wahlweise Spinatsauce oder Bolognesesauce mit Spaghetti“, sagt Grosdidier. Sie ist eine von rund 20 Helferinnen und Helfern, die täglich zwischen 12.30 und 14.30 Uhr frisches Mittagessen am Pfarrzentrum ausgeben.