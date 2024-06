Interview zur historischen Kutschfahrt „Wenn ich die bremsen muss, dann muss ich eine unheimliche Kraft aufwenden“

Am Sonntag, 9. Juni, dürfte sich ein Ausflug in die Swisttaler Landschaft für Geschichtsbegeisterte und Fans der Netflix-Serie „Bridgerton“ gleichermaßen lohnen. Denn an diesem Tag werfen sich die Teilnehmer der 11. Burgenfahrt wieder in historischen Zwirn, um in Kutschen aus dem 19. und 20. Jahrhundert auf die Reise zu gehen. Dabei werden die historischen Gespanne unter anderem das Gut Capellen, die Burg Heimerzheim und die Burg Morenhoven ansteuern. Im Vorfeld sprachen der Organisator der Fahrt, Heinz-Otto Althausen, und Kutschenfahrerin Annegret Stier mit Jan-Oliver Nickel. Sie erklären, warum man bei einer Kutsche nie als erstes die Handbremse zieht, und wieso Reiche früher dem Gestank der Stadt entgingen.