Verein Zehnthaus Swisttal-Odendorf/Essig Historische Rettungsaktion trägt noch heute Früchte

Da wird es genug Gelegenheit geben, die vergangenen Jahrzehnte Revue passieren zu lassen. Denn der Verein hat in fünf Jahrzehnten einen langen Weg zurückgelegt. Wie der Name des Vereins schon deutlich macht, war das Anliegen der Vereinsgründer die Rettung des historischen Zehnthauses. Das Gebäude erbaute 1726 das Trierer Kartäuserkloster St. Alban aus Trier. Denn die Mönche, die in Rheinbach und Niederdrees Streubesitz besaßen und Ende des 15. Jahrhunderts noch den „Blankenheimer Hof in Odendorph“ erwarben, brauchten ein Gebäude zur Lagerung des Zehnten. Dies war eine Abgabe in Naturalien der Landpächter an das Kloster und den Pfarrer des Ortes. Mit der Säkularisation 1810 kam das Gebäude in private Hände und wechselte seitdem mehrmals den Besitzer. Sogar eine Post- beziehungsweise Fermeldestelle war zwischen 1880 und 1932 dort untergebracht. Im Laufe des 20. Jahrhunderts verfiel das Gebäude allerdings zusehends zu einer Ruine. 1971 kaufte die Gemeinde Swisttal den Besitz, um ihn abzureißen - für einen Dorfplatz. Daraufhin setzte sich eine Bürgerinitiative unter der Federführung des Arztes Johann Bayer vehement für die Rettung des historischen Unikats ein. Am 22. März 1974 ging mit 46 engagierten Odendorfern die Gründung im Café vom Sturm über die Bühne. Mit der Gemeinde wurde eine Nutzungsvereinbarung abgeschlossen, in der geregelt war, dass der „Verein die Absicht hat, in seiner Satzung das Zehnthaus zu reparieren“.