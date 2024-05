Hochwasser an der Swist Swisttaler teilten in Facebook-Chat Sorgen und Vor-Ort-Berichte

Für das in der Flutkatastrophe 2021 schwer getroffene Swisttal ging der Starkregen in der Nacht auf Freitag glimpflich aus. Da die Niederschläge im Einzugsgebiet des Orbaches nicht ganz so stark waren, blieb er verhältnismäßig niedrig. Schwieriger war die Lage entlang der Swist. Infolge des enormen Regens, besonders im Bereich Grafschaft, stieg sie laut Feuerwehr Swisttal zwischenzeitlich einen Zentimeter pro Minute an, besonders im Bereich Morenhoven.