Hochwasserschutz CDU Swisttal: „Entscheidung grob fahrlässig“

Die Steinbachtalsperre liegt auf Euskirchener Gebiet, der Steinbach fließt danach überwiegend durch Swisttaler Ortschaften. Die Talsperre gehört dem WES, für den Hochwasserschutz entlang des Baches ist der Erftverband zuständig. Hochwasserschutz an der Talsperre könnte ungefähr so funktionieren: Wasser, beispielsweise aus Starkregen, wird in der Talsperre zurückgehalten und nur nach und nach an den Bach abgegeben. Wie viel Wasser aufgehalten werden kann, bestimmt die Größe des Retentionsvolumen. Eine weitere Rolle spielen aber auch der Hochwasserschutz an den unterliegenden Orten und die Wassermengen, die dort maximal durch den Bachlauf passen. Wichtig zur Standsicherheit des Dammes ist dessen Überstromfähigkeit. Die wiederum wird durch die maximale Betriebsstauhöhe beeinflusst.