Hochwasserschutz nach der Flut : CDU Swisttal kritisiert fehlendes Konzept für die Steinbachtalsperre

Zum Jahrestag der Katastrophe an Ahr, Swist und Erft : Bildband des General-Anzeigers dokumentiert die Jahrhundertflut „Eine Jahrhundert-Katastrophe“: So titelte der General-Anzeiger, nachdem am 14. Juli 2021 Überflutungen an Ahr, Swist und Erft Menschenleben gefordert und eine Schneise der Verwüstung geschlagen hatten. Zum Jahrestag veröffentlicht der General-Anzeiger eine Chronik der Ereignisse in Buchform, berichtet über den Schrecken, aber auch über die große Hilfsbereitschaft danach. Mit dem Verkauf unterstützt werden auch Flutbetroffene.