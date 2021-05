Nach Überschwemmungen in Swisttal-Miel : Hochwasserschutz laut Stadtverwaltung „auf gutem Weg“

Swisttal-Miel So harmlos es auch klingt: Das Mieler Bächelchen ist schon mehrfach über die Ufer getreten und hat die Gärten der Anwohner überflutet. Die Planungsarbeiten für Damm und Umleitung des Bächelchens zum Hochwasserschutz laufen an.

Gärten wurden in der Vergangenheit überflutet

In den vergangenen Jahren gab es mehrfach Hochwasser im Bereich der Rücklage des Küpperwegs in Miel. Am 30. Juli 2014 beispielsweise waren nach Starkregenfällen Bächelchen, Jungbach und Orbach über die Ufer getreten, hatten die dortigen Gärten überflutet und Schäden in den Kellerbereichen der Häuser verursacht.

Berechnungen von Straßen.NRW hatten bestätigt, dass das Hochwasser in diesem Bereich vom Orbach ausgeht, das dann vom Bächelchen nicht abgeführt werden kann. Zum Hochwasserschutz soll das Bächelchen, das nördlich der Bundesstraße 56 parallel zum Jungbach durch die Parkanlage in Richtung Autobahn A 61 fließt, künftig in Höhe der Freizeitanlage umgeleitet werden, um es in der Freifläche natürlicher verlaufen zu lassen. So soll das kleine Gewässer auf dem Weg zu seiner Einmündung in den Jungbach vor dem Damm der A 61 um die vorhandenen Bäume herum mäandrieren, das heißt in gewundenen Schlingen fließen und sich selbst entwickeln.