Noch Zimmer für die Verwandtschaft frei? So ausgebucht sind Hotels in Vorgebirge und Voreifel an den Feiertagen

Wer die Verwandtschaft an den Feiertagen nicht auf der Couch schlafen lassen möchte, hat in der Voreifel und im Vorgebirge noch gute Karten, ein freies Hotelzimmer zu finden. Der GA hat sich stichprobenartig bei Hotels umgehört, und nur aus einem hieß es: ausgebucht. Manche haben aber auch ganz geschlossen. Und die Brötchen für Oma, Opa, Tante und Co. müssen die Familien am nächsten Morgen häufig selbst auftischen: Mehrere Unterkünfte bieten an den Weihnachtstagen kein Frühstück an.