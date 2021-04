Gefahr für die Vierbeiner : Hundebesitzer entdecken erneut Giftköder in Swisttal

Hundebesitzer entdecken erneut Giftköder in Swisttal

Das Gift ist meist in Würstchen oder Fleischbällchen versteckt. Foto: DPA

Swisttal In zwei Swisttaler Ortsteilen haben Hundehalter Giftköder gefunden. Es sind nicht die ersten Vorfälle dieser Art in der jüngsten Vergangenheit.

Erneut haben Hundehalter auf dem Gebiet der Gemeinde Swisttal Giftköder entdeckt. Wie die Gemeindeverwaltung mitteilt, wurden die Köder zwischen Ollheim und dem Euskirchener Stadtteil Dom-Esch sowie in Heimerzheim in der Umgebung der Wirtschaftswege Heckenweg/Birkenallee, Euskirchener Straße und Am Kottengrover Maar, Richtung Sportplatz, entdeckt.