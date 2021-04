Kanalsanierung Heimerzheim : Im Sommer wird die Ortsdurchfahrt gesperrt

Swisttal-Heimerzheim In Heimerzheim muss der Kanal saniert werden. Wegen dieser Arbeiten sperrt die Gemeinde Swisttal in den Sommerferien die Ortsdurchfahrt.

Damit die Swist sauber bleibt, muss auch das Regenwasser, das von stark befahrenen Straßen über den Kanal in den Bach geleitet wird, sauber sein. Dies geschieht durch sogenannte Vorfluter, die in die Sinkkästen am Straßenrand eingebaut werden. Das soll an der Kölner Straße in Heimerzheim in den Sommerferien passieren. Dafür müsste die Ortsdurchfahrt vom Heckenweg bis zur Euskirchener Straße gesperrt werden. Voraussetzung für die Baumaßnahme ist allerdings, dass bis dahin der Kreisel an der Kreisstraße bei Straßfeld fertig ist. Denn die Umleitung führt über die Kölner Straße.