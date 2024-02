Kindergärten in Swisttal Wo die Heimerzheimer Kinder künftig betreut werden

Der Bagger hat ganze Arbeit geleistet. Nichts steht mehr vom Kindergarten der Elterninitiative Swisttal an der Quellenstraße in Heimerzheim, der von der Flut im Sommer 2021 so stark beschädigt wurde, dass eine Sanierung nicht in Frage kam. Jetzt macht sich der Trägerverein an den Neubau an gleicher Stelle.