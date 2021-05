Baugebiet Am Kradenpohl : In Straßfeld entsteht ein neues Wohngebiet

In Straßfeld entsteht ein neues Wohngebiet

Baugebiet Am Kradenpohl

Swisttal-Straßfeld Am Ortseingang von Straßfeld entstehen im neuen Wohngebiet Am Kradenpohl 15 Häuser. Deswegen muss die Kreuzstraße ausgebaut werden. Die Kosten für die Erschließung werden wahrscheinlich zum Großteil die Anwohner tragen.

Ein neues Baugebiet soll am Ortseingang von Straßfeld Am Kradenpohl entstehen. Im neuen Wohngebiet, das von der Kreuzstraße aus erschlossen wird, sind einem ersten Entwurf zufolge elf Gebäude als Einzel- oder Doppelhäuser im südlichen Bereich sowie vier Mehrfamilienhäuser im nördlichen Bereich vorgesehen. Der Planungs- und Verkehrsausschuss hat zum entsprechenden Bebauungsplan Straßfeld Sr 4 erste Details beraten, die der Projektentwickler vorgelegt hatte. Für die Anlieger könnten Kosten wegen der Erschließung der Straße entstehen.

Was für die Fraktionen ungewohnt war, brachte Tobias Leuning (SPD) auf den Punkt: „Die Vorlage lässt uns zu viel offen, das wir beurteilen und diskutieren müssen.“ Konsens bestand fraktionsübergreifend, dass „wir keine Schottergärten wollen“, wie Paul von Boeselager (CDU) sagte. Die Vorgärten sollten dauerhaft mit Mischvegetation gestaltet werden, so Monika Wolf-Umhauer (FDP), nicht ausreichend seien einzelne Pflanzen in Schotter.