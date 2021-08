Unzufriedenheit über Verwaltung : In Swisttal bleibt der Ärger nach dem Laschet-Besuch groß

Ein Reinigungsfahrzeug säubert am Mittwoch endlich die schlammige Alte Heerstraße in Odendorf. Foto: Matthias Kehrein

Swisttal Vor zwei Tagen besuchte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet Heimerzheim und Odendorf. Viel geändert hat das an der Unzufriedenheit der Anwohner mit den offiziellen Stellen nicht. Noch immer bleiben viele Wünsche offen.

Die Grundstimmung unter den Odendorfern habe sich seit dem Besuch nicht verändert. Nach wie vor denkt der Großteil, dass die Gemeindeverwaltung „nah am Totalversagen“ arbeitet. Er selbst sehe das etwas differenzierter, immerhin seien auch Behörden auf Hilfe von außen angewiesen. Das größte Problem für ihn: Der Zeitpunkt, an dem die freiwilligen Helfer aufhören müssen. „Da wird ein Riesenvakuum entstehen. Wenn dann nichts von der Gemeinde kommt, weiß ich nicht, was passieren wird.“ Der Ministerpräsident sei bei seinem Besuch freundlich gewesen, aber darauf komme es nicht an. „Laschet wird jetzt daran gemessen, ob er seinen Worten Taten folgen lässt“, betont Imsande.