Neugründung Neue Initiative will sich für Opfer von Klimakatastrophen einsetzen

Zum internationalen Tag der Katastrophenvorbeugung am 13. Oktober geht eine neue Interessenvertretung an den Start. Mitglieder des Swisttaler Teams Gedenken, Hinterbliebene von Opfern der Flutkatastrophe an Ahr und Erft sowie Aktive, die unter anderem im Ahrtal gearbeitet haben, haben die Initiative „IVOKE – Interessenvertretung der Opfer von Klimakatastrophen in Europa“ gegründet. „Wir sprechen – leider – für viele Tausend Menschen, die bis heute unter den Folgen dieser Katastrophe leiden und nicht hinnehmen können, noch wollen, dass die Ereignisse vom Sommer 2021 in Vergessenheit geraten“, schreiben die Initiatoren in einer Pressemitteilung zum Start. Aktueller Anlass ist für sie unter anderem die Kürzung von Mitteln für den Katastrophenschutz. Damit würden „die falschen politischen Weichen gestellt“.