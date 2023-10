Kostensteigerungen und Zeitplan So steht es um die Interimslösung für die Odendorfer Grundschule

■ Die Containeranlage: Der Interimsstandort für die Odendorfer Grundschule wird aus 87 Containern zusammengesetzt. Rund 250 Schüler und Beschäftigte sollen hier in zehn Klassenräumen, vier OGS- und zwei Differenzierungsräumen Platz finden. Dazu kommen eine Mensa, Verwaltungsräume und Toilettenräume. OGS und Schulvertreter seien in die Planung einbezogen worden, hieß es bei der Vorstellung der Baupläne in den zuständigen Ratsausschüssen. Bei der Technik entschied man sich für eine Wärmepumpe statt der in Containern sonst üblichen rein elektrischen Anlage. Damit es im Sommer nicht zu heiß wird, bekommt die Interimsschule ein „Kaltdach“.