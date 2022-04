Interimslösung nach der Flut : Dorfsaal in Odendorf wird zu Sportstätte

Dorfsaal in Odendorf wird zu Sportstätte

Im Dorfsaal in Odendorf gibt es jetzt die Möglichkeit, Sport zu machen. Foto: Gerda Saxler-Schmidt

Swisttal-Odendorf Eine Spende von 30.000 Euro ermöglicht in Odendorf den Umbau des Dorfsaals zu einer Sportstätte. Somit gibt es nun eine Interimslösung nach der Flut. Unterdessen plant die Gemeinde Swisttal ein neues Sportzentrum oberhalb des Orbachs auf höher gelegenen Flächen.

Die dicken, flexibel auf- und abbaubaren Bodenmatten machen es möglich: Im Dorfsaal Odendorf können eine Reihe von Sportarten und Vereinsaktivitäten ausgeübt werden. Dazu zählen etwa Tanzen, Gymnastik, Turnen und Yoga des TuS Odendorf, Aikibudo und Bodensport. Ballsport ist nicht möglich. Aber auch die Tanzgruppen der KG Odendorf, das Damenkomitee, das Tambourcorps, die Theatergruppe, Teile des Schulsports und die Volkshochschule können den Dorfsaal nutzen, wie der Belegungsplan zeigt. Dank einer Spende des Genossenschaftsverbandes in Höhe von 30.000 Euro konnten der Gemeindesportverband GSV und die Vereine den Dorfsaal neun Monate nach der Flut als Interimssportstätte herrichten. Der Vorstandssprecher der Raiffeisenbank Voreifel, Burchard Kraus, überbrachte die Spende.

Wie berichtet, wurden sämtliche Sportstätten Odendorfs durch die Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 vollständig zerstört. Die Flut traf den nahe am Orbach gelegenen Sportplatz des TuS Odendorf und das Sportlerheim ebenso wie die auf der anderen Seite des Baches gelegene Anlage der Sportschützen mit Schützenhaus und Bogenschießanlage. Auch die Plätze und Aufbauten des Tennisclubs sowie die Turnhalle und die Gymnastikhalle waren betroffen.

„Wiederherstellung eines Stückes Normalität“

Die staatlichen Mittel für den Wiederaufbau decken keine Zwischenlösungen ab, so der GSV-Vorsitzende Klaus Jansen. Ohne die Finanzierung durch die Spenden der Genossenschaften aus ganz Deutschland wäre die Interimslösung nicht möglich gewesen, dankte er stellvertretend Burchard Kraus. Auch die Odendorfer Vereine seien in beispielhafter Solidarität zusammengerückt, und so konnte die jetzige Lösung gefunden werden. Swisttals Bürgermeisterin Petra Kalkbrenner lobte ebenfalls die „tolle Zwischenlösung“ und damit die „Wiederherstellung eines Stückes Normalität“.