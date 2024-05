Interview mit Designerin Anja Clemens Warum der Guns´n´Roses-Gitarrist ihr designtes T-Shirt trug

Künstler

Sebastian Krüger, geboren 1963 in Hameln, ist ein deutscher Maler, der im In- und Ausland durch seine Illustrationen von Musikern berühmt wurde. Von BAP bis zu den Rolling Stones haben viele Stars seit den Neunzigern bei dem Künstler Portraits und Karikaturen in Auftrag gegeben. Stones Gitarrist Keith Richards schrieb in einem persönlichen Brief an Krüger einmal „Very interesting work – it must have been a good pencil…“

Der Gun-N‘-Roses Gitarristen Slash forderte im Jahr 2000 ein Bild der Rockband seines Soloprojektes Slash’s Snakepit bei Krüger an, welches am Ende als Cover auf dem zweiten Album veröffentlicht wurde. Mittlerweile hat sich Krüger künstlerisch voll und ganz hin zum New Pop Realism entwickelt und gilt weltweit als einer der Stars dieser Kunstrichtung. fst