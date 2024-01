Karnevalsvereine fühlen sich übergangen Irritationen vor der Swisttaler Kundgebung gegen rechts

„Jecke jäjen räächs, Swisttal so bunt wie der Karneval“ lautet das Motto einer Kundgebung, die an diesem Samstag, 3. Februar, ab 13 Uhr auf dem Gottfried-Velten-Platz in Heimerzheim stattfindet. Die Heimerzheimer Ratsmitglieder Tobias Leuning und Udo Ellmer, beide karnevalsjeck, haben diese überparteiliche Demonstration angemeldet. Dabei haben sie angegeben, dass sie mit etwa 200 Teilnehmern rechnen. „Aber das kann man im Vorfeld nie so genau abschätzen“, sagt Leuning.