Heimerzheim feiert Jubiläum So sieht das Logo fürs Jubiläum 950 Jahre Heimerzheim aus

Heimerzheim startet bereits im Januar 2024 in die Feierlichkeiten zum 950-jährigen Bestehen. Los geht es am 11. Januar mit einem Festkommers mit dem Bundespolizei-Orchester Hannover, kündigte die Ortsausschuss-Vorsitzende Neubauer an. Dann sollen auch die Bilder des Logo-Wettbewerbs noch einmal ausgestellt werden. Ende Juni soll es ein großes Dorffest geben, eventuell in Verbindung mit einem Gewerbefest, und im gesamten Dezember soll der Leuchtende Adventskalender die Menschen wieder zusammenbringen. Vorbereitet wird ein großes Jubiläumsjahrbuch, koordiniert von Hermann Schlagheck. Unter anderem soll das Buch einen Abriss der Chronik enthalten und die Vereine und Einrichtungen vorstellen. Vorgesehen sind auch eine Zukunftswerkstatt und Interviews mit Kindern zum Thema „Warum lebe ich gerne in Heimerzheim und wie stelle ich mir Heimerzheim in 50 Jahren vor?“