Rheinischer Dialekt Sie bringt den Kindern Kölsch bei

Die Sekretärin an der Markusschule in Bornheim-Rösberg leitet dort die Kölsch-AG und hat schon etliche Grundschüler mit der rheinischen Sprache in Berührung gebracht (der GA berichtete). 2020 hob sie auch die Kindersitzung „Pänz vür Pänz“ aus der Taufe, in der der Nachwuchs selbst in der Bütt steht und deren Erlös an Einrichtungen geht, die kranken Kindern helfen.