Kirche in Rheinbach und Swisttal Wie die katholischen Gemeinden effizienter werden sollen

Anfang Februar hat das Erzbistum Köln ein „Statut für die Entwicklung der Pastoralen Einheiten“ an die Gemeinden verschickt. Hinter dem sperrigen Titel steckt ein Konzept, das laut Generalvikar Monsignore Guido Assmann folgende Fragen beantworten soll: Wie können wir das christliche Leben vor Ort fördern, auch wenn wir in den nächsten Jahren große finanzielle und personelle Einschnitte erleben werden? Wie kann der Weg hin zu einer zukünftigen und dauerhaften Rechtsform in den Pastoralen Einheiten miteinander vorbereitet werden?