Kirchengeschichte in Buschhoven : Die Herkunft der Buschhovener Reliquien ist ungewiss

Vor dem Reliquienschrein in Buschhoven: Der Swisttaler Pfarrverweser Pater Marek Madej. Foto: Matthias Kehrein

Swisttal-Buschhoven Die Buschhovener Pfarrgemeinde bewahrt Reliquien von Heiligen auf.



Ein goldumsticktes Kissen und Knochensplitter: Jede Menge Reliquien bekannter und weniger bekannter Heiliger sind in der katholischen Gemeinde in Buschhoven an unterschiedlichen Stellen untergebracht. Pater Marek Madej, seit einem Jahr Pfarrverweser in Swisttal, ist stolz auf die religiösen Sehenswürdigkeiten, die er interessierten Gläubigen auf Anfrage gerne zeigt. Denn die Stücke sind aus Sicherheitsgründen unter Verschluss.

In einer breiten Vitrine liegen nebeneinander aufgereiht unter anderem Stoffunterlagen, Bronzekreuze der Heiligen Deliderius und Gebhardus und ein kleines Metallröhrchen mit Überresten eines Unbekannten. Aber nicht nur dort finden sich Relikte. Kleine Knöchelchen sind auch in zwei silbernen Armbehältnissen und im Prunkstück der Kirchengemeinde, einem Reliquienschrein, der beim jährlichen Rosenfest im Juni durch den Ort getragen wird, gut sichtbar zu sehen.

Die Rosa Mystica Die Geschichte einer Marienfigur Ritter Wilhelm von Schilling ritt der Legende nach einst durch den Wald bei Buschhoven. Durch das Bellen seiner Hunde aufmerksam geworden, entdeckte er eine Marienfigur. Sie befand sich zwischen einer Kerze und einer Glocke in einem Rosenstrauch. Der Ritter nahm die Figur mit in sein Schloß nach Bornheim. Als er am nächsten Morgen sein Morgengebet vor der Marienfigur verrichten wollte, war diese verschwunden. Er ritt wieder zu der Stelle, wo er sie gefunden hatte. Dort stand sie an der gleichen Stelle. Schilling sah dies als himmliches Zeichen an. Er ließ dort eine Kapelle und ein Kloster zur Marienverehrung bauen: Schillingskapellen. Aus Dankbarkeit unternahm Ritter Schilling eine Pilgerreise ins Heilige Land. Von dieser Reise brachte er viele Reliquien mit. Diese Reliquien und die Marienfigur machten Schillingskapellen zu einem wichtigen Wallfahrtsort in dieser Zeit. Unter Napoleon 1803 wurde das Kloster aufgelöst. Die Marienfigur wurde vorher versteckt. Jahre später stritten sich die Münsterpfarrei Bonn, die Dompfarrei Köln und die Pfarrei Buschhoven um die Figur. Der Schöffe Jakob Brünagel aus Buschhoven holte die Marienfigur in seinen Ort. 1806 wurde sie feierlich in der neu gebauten Wallfahrtskirche aufgestellt. hpf

Rosa Mystica stammt aus Dünstekoven

Woher und auf welchen verschlungenen Pfaden einzelne 2,5 Zentimeter bis 17 Zentimeter große Überreste verschiedener heiliger Männer und Frauen nach Buschhoven gelangt sind, kann der Pater nicht sagen. Nur soviel: Einige stammen aus dem früheren Kloster Schillingskapellen (heute: Gut Capellen) in Dünstekoven. Denn nach der Säkularisation 1803 als Folge der französischen Besatzung zog die letzte Äbtissin nach Buschhoven, im Gepäck etwa die Marienfigur „Rosa Mystica“ und wichtige Heiligenrelikte, die der Gründer des Dünstekovener Klosters, Ritter Wilhelm von Schilling, einst von einer Pilgerreise ins Heilige Land mitgebracht haben soll.

Denn verehrungswürdig sind seit jeher außer den Körperteilen (Fingernägel, Haare) eines Heiligen auch Gegenstände, die die Person berührt oder auf denen sie gelegen haben soll. Und da gibt es in der katholischen Kirche Unzählige, die auch Pater Marek nicht alle kennt. „Es gibt Heilige, die in der gesamten Kirche verehrt werden wie zum Beispiel Augustinus oder Maria Magdalena. Andere wiederum sind Ortsheilige und werden nur in bestimmten Ländern und Regionen verehrt“, erzählt der 45-jährige beim Rundgang.

Verbindung vom Menschen zum Heiligen

Ihm selbst ist besonders die Reliquie von Bronislaw Markiewicz, dem 2005 seliggesprochenen Gründer seines Ordens, der polnischen Kongregation vom Heiligen Erzengel Michael, wichtig. „Die Reliquien stellen die Verbindung der Menschen zum Heiligen her, den man um seine Fürbitte bei Gott oder um Hilfe für etwas bittet“, so Madej.

Dennoch spiele die Verehrung der Heiligen und ihrer Reliquien heutzutage nicht mehr die Rolle wie noch vor einigen Jahrzehnten, auch wenn bei verschwundenen Gegenständen der heilige Antonius häufig immer noch angerufen werde.