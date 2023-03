Sanierung nach der Flut Die Mieler Dorfkirche ist vom Schimmel befreit

Das Mieler „Dorfkirchlein“

Wann genau Sankt Georg entstanden ist, steht nirgends geschrieben. Die erste Erwähnung findet sich nach 1300, aber man darf davon ausgehen, dass die Kirche älter ist. Miel wurde erstmals als Myle 1140 in einer Urkunde genannt, der Name geht auf das lateinische mille zurück, da der Ort an der zehnten römischen Meile von Bonn aus lag. In der Festschrift der Kirchengemeinde von 1993 wird erwähnt, dass dieses „altehrwürdige Dorfkirchlein“ ursprünglich der Mutter Maria geweiht war. Dem Heiligen Georg, heute der Heilige der Kirche, war zunächst ein Seitenaltar gewidmet. Der Fokus auf Georg kam danach durch den Einfluss der Kreuzzüge. In der Reformationszeit wurde die Kirche kurzzeitig protestantisch, später aber rekatholisiert.

In den 50er Jahren war die Kirche in einem so schlechten Zustand, dass ein Neubau am Ortsrand erwogen wurde. Letztlich entschied man sich aber für eine Sanierung mit Erweiterungsbau, was aber erst 1964 angegangen wurde und vier Jahre dauerte. Die bislang letzte Instandsetzungsmaßnahme wurde ab 1991 durchgeführt.