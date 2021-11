600 000 Euro Kosten : Kirche Sankt Martinus in Ollheim wird saniert

Swisttal-Ollheim Knapp 600 000 Euro kostet die Sanierung der Kirche Sankt Martinus in Ollheim. Die Risse im Gewölbe müssen verschlossen werden.

Es war die horizontale Bewegung, die auf die Wände ging, wie Diplom-Ingenieurin Jennifer Graf-Weber erläutert. Dies letztlich so sehr, dass aus Sicherheitsgründen Stahlträger zur Verstärkung eingebaut werden mussten. Zusätzliche Unterzüge in Andreaskreuzform wurden eingezogen. Bei der Bauabnahme nach Fertigstellung der Sicherungsmaßnahme erklang das Geläut probeweise unter Beobachtung von Diplom-Ingenieurin Graf-Weber und des beauftragten Metallbauers Manfred Moll. Die schweren Stahlträger waren in dem Fachbetrieb vorgefertigt worden.

Vor Ort in Ollheim waren noch einmal 80 Arbeitsstunden notwendig, so Metallbauer Moll. Ein schweres Stück Arbeit im wörtlichen Sinn war dabei die Beförderung der 4,40 Meter langen Träger in den Glockenstuhl. In voller Länge wäre das nicht möglich gewesen, deshalb waren sie in zwei Stücke geteilt worden. In die erste Etage bis zur Orgelempore wurden die Stahlträger per Muskelkraft befördert. Weiter jedoch über die enge Turmstiege war das auf diese Weise nicht mehr zu bewerkstelligen. So kam ein Elektroaufzug zum Einsatz, mit dessen Hilfe die Träger durch eine kreisrunde Öffnung im Zwischenboden hochbefördert wurden.