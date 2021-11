Kirchensanierung in Buschhoven : Wallfahrtskirche in neuem Glanz

Wallfahrtskirche in neuem Glanz

Kirchensanierung in Buschhoven

Die katholische Kirche in Buschhoven wird saniert: Jochen Arnhold vom Kirchenvorstand erläutert den Ablauf der Arbeiten. Axel Vogel Foto: Axel Vogel

Swisttal-Buschhoven Das Buschhovener Gotteshaus St. Katharina wird derzeit saniert. Die Gesamtkosten betragen 300 000 Euro.

Die Messen finden seither im Pfarrheim oder in der Hauskapelle der Michaeliten statt. Eine leichte Verzögerung gibt es zwar, denn die ursprünglich auf Ende November terminierte Fertigstellung wird nun etwa Mitte Dezember sein. „Wir gehen felsenfest davon aus, dass wir Weihnachten in der Kirche feiern können“, ist Jochen Arnhold, Geschäftsführender Vorsitzender des Kirchenvorstands, sicher.

Die neue Pfarr- und Wallfahrtskirche in Buschhoven wurde 1972 fertiggestellt. Das Gnadenbild der Rosa Mystica, einer thronenden Madonna aus dem 12. Jahrhundert, wird in einer gläsernen Stele im Chor aufbewahrt. Sie hat die Marien-Wallfahrten begründet, die alljährlich mit dem Maria-Rosenfest Ende Juni ihren Höhenpunkt feiern.

Die Kirchen in Buschhoven

Die Kirchen in Buschhoven

Im Vorfeld der Sanierung des Innenraums waren umfangreiche Schutz- und Sicherungsmaßnahmen notwendig. Die Kirchenbänke wurden in der Mitte des Kirchenraums zusammengestellt und abgedeckt. Das Kreuz über dem Altarraum wurde abgenommen und ebenso wie alle beweglichen Denkmäler einschließlich des Gnadenbildes der Rosa Mystica sicher eingelagert.

Altar, Tabernakel, Taufbecken, Weihwasserbehälter und die Stele, in der das Gnadenbild üblicherweise hinter Glas aufbewahrt wird, wurden eingehaust. Also staubdicht verpackt, wie Arnhold den Auftrag an den ausführenden Schreiner wiedergibt. Besonders wichtig ist dies bei der Klais-Orgel. Das Instrument wird aber erst zeitversetzt nach Fertigstellung der Innenraumsanierung für weitere 25 000 Euro grundgereinigt.