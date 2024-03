Kleiderstube Buschhoven „Die Schließung wäre eine Katastrophe“

Ja, „Madeleine“ kann einfach alles tragen. Derzeit präsentiert die kopflose Schaufensterpuppe einen grauen Rock der Marke Comma, eine blass-rote Bluse von H&M und einen schwarzen Bolero von Street One. Was im Fachhandel insgesamt mehr als 100 Euro kosten würde, geht in der Kleiderstube Buschhoven für 8,50 Euro über die Ladentheke. Ob es dieses Angebot an günstiger Second-Hand-Mode noch lange gibt, ist aber sehr fraglich. Denn zum 1. August dieses Jahres hat Sascha Heinen, in dessen Heizungs- und Sanitärbetrieb Am Fienacker 9 die Kleiderstube untergebracht ist, dem Trägerverein gekündigt.